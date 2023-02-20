В Приморье водитель встретил тигра, перепрыгивающего дорожное ограждение

Следы, которые обнаружили сотрудники охотнадзора. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Редкого полосатого хищника встретил житель Приморья на проезжей части в Уссурийском городском округе. Видео поделились сотрудники центра «Амурский тигр», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На кадрах ролика видно, как зверь ловко перепрыгивает леера и после этого скрывается в темном лесу. Что он делал на проезжей части, остается загадкой, возможно просто перебирался из одной части тайги в другую. Все произошло настолько быстро, поэтому удивительно, что приморец успел запечатлеть прыжок хищника.

Позже на место встречи с хищником выехали инспекторы охотнадзора и обнаружили следы тигра. Размер его «пятки» составляет 10 сантиметров, а ширина шага – 65 сантиметров.

Размер пятки тигра достигает десяти сантиметров. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Напомним, что приморцы все чаще тигры подходят близко к людям. На днях на мысе Поворотный пропал сторожевой пес, от него остался только ошейник. Смотритель маяка предполагает, что собака стала жертвой полосатого хищника.

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