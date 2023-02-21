Профсоюзы Приморья сообщили о задержке зарплат краевым педагогам

Во Владивостоке задолженность ликвидировали, учителя в Уссурийске еще ждут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморская Федерация профсоюзов сообщила, что педагогам Владивостока и других образований округа не доплатили за классное руководство за январь. Задолженность, по данным ФППК, ликвидировали за счет муниципальных бюджетов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В администрации краевой столицы подтвердили, что средства выплатили. Причиной возникшей проблемы стал технический сбой. При этом известно, что с аналогичной ситуацией столкнулись уссурийские учителя. Они все еще ждут поступления из федеральных бюджетов. Напомним, ранее в администрации Владивостока прокомментировали задержку зарплат компании в сфере услуг общественного транспорта.

В сообщении ФППК также рассказали о ЧП на рабочих местах. 5-летний тракторист «Черниговского Агрохолдинга» пожаловался на плохое самочувствие, спустя время скорая помощь констатировала смерть. Скончался также 51-летний кочегар ЖКС № 4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» в Уссурийске. Причиной оказалась сердечная недостаточность.

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