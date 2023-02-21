Мэр приморского города отправился в зону боевых действий

Раньше на этом месте была столовая. Фото: принтскрин видео.

Глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон посетил зону СВО, чтобы передать мобилизованным артемовцам от имени губернатора Приморья Олега Кожемяко спецоборудование. Также на месте гибели земляков он хочет организовать установку мемориала. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из Приморья бойцам привезли рации, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование, которое просили военнослужащие.

– Уже на месте со всеми успели пообщаться, рассказали, как идет служба. Вопросов у ребят не так много, все решается. Кое-что записали себе для дальнейшей работы и формирования очередной партии подарков.

Вячеслав Квон также посетил разрушенную столовую, где погибли десять военнослужащих, среди них четверо из Артема. На этом месте глава округа хочет установить мемориал в честь павших бойцов.

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