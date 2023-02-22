Школу на 1100 человек начали строить в Уссурийске по концессии

Открытие школы планируется в 2024 году. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Строительство новой школы на 1100 человек началось в Уссурийске в феврале 2023 года. Появится она в рамках «демографической субсидии», а откроет свои двери для учащихся уже в 2024 году. Предварительная стоимость работ равна 3,5 миллиарда рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Находиться школа будет на улице Чичерина, поэтому там установлен строительный городок и модуль для охраны. В министерстве образования Приморья рассказали, что уже ведутся монтаж ограждения и отсыпка территорий, а до начала марта на площадку зайдет тяжелая техника для проведения планировки.

– Начнем с вывоза снега, будем постепенно ввозить грунт и начинать отсыпку, – прокомментировал старший прораб участка Илья Сергушев.

Как сообщили в правительстве края, концессионное соглашение было подписано в сентябре 2022 года между министерством образования Приморья и группой компаний «ПроШкола». Спустя месяц после этого был выбран подрядчик – «Сахалин-Инжиринг».

Глава Уссурийска Евгений Корж отметил, что строительство школы стало первым проектом в Уссурийске в рамках концессионного соглашения, но этот опыт будет учитываться при строительстве других социальных объектов.

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