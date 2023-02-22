Юные хореографы занимали призовые места в крупных соревнованиях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Приморья создали в интернете петицию о сохранении хореографической школы во Владивостоке, а адресовали они ее губернатору края Олегу Кожемяко. Родители детей пытаются найти поддержку людей и привлечь внимание к важной проблеме. Власти считают, что школе необходим капремонт, семьи учеников – что закрыть на два года здание с историческим наследием категорически нельзя. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации на 22 февраля, поддержали обращение 715 человек, но цель – больше тысячи подписей. В описании к петиции сказано, что общеобразовательная школа с хореографическим уклоном во Владивостоке уникальна. Ведь всего их в России две: в Санкт-Петербурге и столице Приморья. Не все выпускники престижного заведения строят профессиональную карьеру в балете, некоторые поступают в вузы на другие специальности. Однако учащиеся зачастую занимают призовые места в крупных спортивных соревнованиях и образовательных олимпиадах.

Больше года назад учреждение перешло из-под опеки Дальневосточного федерального университета в ведение краевого правительства. Несмотря на то, что летний ремонт в школе не делался два года, здание в хорошем состоянии и является памятником культурного наследия регионального значения, утверждают создатели петиции. Закрыть владивостокское заведение планируется на капитальный ремонт на два года. Однако родители и педагогический состав недоумевают, почему нельзя починить крышу и поменять трубы в подвале за каникулы.

– Но самое ужасное, что после ремонта школы уже не будет. Это подтверждено на встрече в правительстве края. В лучшем случае это будет колледж искусств, но без общеобразовательной школы, – добавляют создатели.

Они также добавляют, что обращались в различные инстанции, но никто не хочет вникнуть в данную проблему и отстоять учреждение. Глава региона Олег Кожемяко, к слову, в 2022 году заявил, что готов помочь родителям, чьи дети обучаются танцам здесь. Однако других сообщений от краевого правительства о судьбе школы больше не поступало.

Напомним, до 2005 года учреждением руководил гениальный, по мнению многих общественных деятелей, педагог Виктор Васютин. Тогда его уволили из-за противоречивой истории. В 2022 году мужчина скончался.

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