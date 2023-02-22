Весной вакцинацию можно пройти только по ускоренной схеме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро в Приморье потеплеет, а значит, в лесных массивах и парковых зонах появятся микроскопические угрозы – клещи. Паразиты переносят опасные для людей, домашних животных и даже растений инфекции. Один укус может оставить человека инвалидом. В связи с этим с 1 марта в регионе начинается вакцинация населения против клещевого энцефалита по ускоренной схеме.

Как подчеркнули в краевом минздраве, бесплатная прививка положена детям от 3 до 18 лет, лицам старше 60 лет, а также группам профессионального и высокого риска. Для этих целей из регионального бюджета выделили деньги на закупку 33 тысяч доз для несовершеннолетних и более 60 тысяч доз для взрослых.

В ведомстве добавили, что приморцы, которые в 2022 году привились в рамках акции «Прививка от клеща», имеют право пройти ревакцинацию по полису ОМС.

В компаниях же могут обезопасить своих сотрудников самостоятельно.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В ПРИМОРЬЕ 2023

Важно понимать, что «правильная» профилактика начинается еще осенью, так как интервал между двумя прививками может доходить от пяти до семи месяцев.

Те, кто не успел привиться в осенний период, могут пройти вакцинацию по так называемой ускоренной схеме, когда между дозами защитного средства проходит всего от 14 до 30 дней.

При этом полная вакцинация должна закончиться за две недели до активного распространения клещей, так как именно за этот временной промежуток вырабатывается иммунитет.

Также важно соблюсти месячный интервал между прививками, сделанными от других заболеваний.

Отметим, что в 2022 году прививки против клещевого энцефалита получили 64,5 тысячи жителей Приморья, это 101% от плана.

ИТОГИ ПО КЛЕЩАМ ЗА 2022 ГОД

В приморском Роспотребнадзоре по итогам прошлого эпидемического сезона отметили, что с марта по октябрь обратились больше восьми тысяч человек. Почти 5,5 тысячи клещей отправили на исследования, в 13 паразитах обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита. Болезнью Лайма заболели 145 приморцев, а клещевым риккетсиозом – 192. Однако значительного роста заболеваемости в регионе не отмечены, как и смерти от клещевого энцефалита. Специалисты ведомства подчеркивают – таких результатов удалось добиться благодаря вакцинации и акарицидной обработке мест, где массово отдыхают люди.

Добавим, российский Роспотребнадзор назвал регионы, опасные по клещевому энцефалиту На Дальнем Востоке это Бурятия, Еврейская автономная области и Приморский край.

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