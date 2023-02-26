У берега Владивостока по неизвестным причинам сломался паром с пассажирами на борту

Паром остановил капитан судна. Фото: принтскрин видео.

Субботним вечером, 25 февраля, жители острова Попова не смогли вернуться из приморской столицы домой. Причиной этому стала поломка парома, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О случившемся островитяне рассказали в социальных сетях. По их словам, судно сломалось почти сразу, как отошло от пирса Вокзала прибрежных сообщений. Какое-то время жители Попова дрейфовали в море, вскоре их пересадили на катер и отвезли во Владивосток, где им пришлось ночевать у друзей или родственников.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что паром сломался как только отошел от берега, судно остановил капитан. В воскресенье, 26 февраля, людей должны доставить на остров на воздушной подушке. Но до сих пор остаются открытыми вопросы, из-за чего произошла поломка, как долго продлится ремонт? Комментарии от администрации города по этому поводу пока не поступили.

Напомним, что с 15 марта во Владивостоке подорожают морские перевозки. Подробности можно прочитать в нашем материале.

ОБНОВЛЕНИЕ 11:46

– Вчера произошла техническая поломка, сегодня паром уже починили. Пассажиры, кто хотел, смогли утром добраться до Попова на воздушной подушке. В обед паром пойдет с острова по расписанию, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.