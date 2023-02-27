ДТП на Светланской во Владивостоке привело к затору

Очевидцы сообщают, что участники ДТП целы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Небольшое ДТП произошло во Владивостоке около остановки «Лазо». Из-за аварии дорогу сковал затор. Пострадавших нет, на месте работают аварийные комиссары.

Столкновение зафиксировали в правом ряду трассы в районе улицы Светланской, 56. Подробности аварии неизвестны. Вероятно, один из автомобилистов пытался покинуть место парковки, не уступив другому водителю. В результате двигавшийся по дороге Suzuki врезался в Subaru. У первой машины сильно поврежден бампер, Forester пострадал меньше.

Часть полосы правого ряда дороги оказалась заблокированной. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Ранее «КП – Владивосток» публиковала видео необычной аварии на Чуркине. Там один из сотрудников местной автомойки угнал машину своего клиента и начал разъезжать на ней по городу, пока не врезался в забор около ресторана грузинской кухни «Супра». Разбираться в этом деле были вынуждены сотрудники полиции.

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