В некоторых районах воздух прогреется до +15°C. Фото: Мария АНАНОВА

Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, какая погода ожидается в крае 7 и 8 марта. По словам синоптика, день обещает быть теплым. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделился Борис Кубай, 7 и 8 марта погода порадует жителей Приморья и Владивостока плюсовыми значениями температуры воздуха. В большинстве районов столбики термометров поднимутся до +15…+18°C.

В период с 9 по 10 марта над Приморьем может пройти менее активный атмосферный фронт, который вызовет снегопад и похолодание.

– Но это одна из версий, которая будет уточняться оперативными прогнозами.

Напомним, что по информации специалистов Примгидромета, 28 февраля в крае начнется небольшой снегопад, который продолжится 1 марта. В первый день весны столбики термометров опустятся до -11…-20°C, в горных районах – до -21…-27°C.

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