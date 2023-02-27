За них болел весь детский сад: хоккей в валенках прошел на Камчатке

Хоккей в валенках прошел в поселке Раздольном. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Школьники сыграли в хоккей в валенках с сотрудниками МЧС на Камчатке. Прошли необычные матчи в поселке Раздольном Елизовского района, а в роли болельщиков были воспитанники детского сада. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Сразились на льду Камчатского спасательного центра МЧС России четыре команды. Две из них были из школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, из поселка Ягодного, а другие – с Раздольненской средней школы имени Ролдугина. Из-за нехватки игроков помогали ребятам спасатели.

Школьники сразились на льду. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Участники увлеклись хоккеем в валенках, поэтому за несколько часов они сыграли четыре матча по два периода. Мотивировали и поддерживали юных спортсменов громкими кричалками дети из сада № 28.

Воспитанники детского сада №28 болели за ребят. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

По словам главного судьи необычных матчей инженера группы беспилотных летательных аппаратов Камчатского спасцентра МЧС России Павла Гуляева, школьники хорошо сыграли, а заканчивались игры с близким счетом.

Ребята сыграли четыре матча. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

– Можно сказать, что в нашей стране – это один из основных видов спорта. Самый красивый хоккей был в Советском Союзе. Поэтому вот такие спортивные мероприятия нужно поддерживать и задействовать в них ребят с самого юного возраста, чтобы наша страна всегда была первой на всех чемпионатах мира, – добавил он.

Всем участникам соревнований вручили памятные подарки. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«Адмирал» и «Чупа-Чупс» из села Раздольного заняли первое и второе место, а команда «Чебупели» из Ягодного забрала «бронзу». Все участники соревнований получили не только дипломы и медали, но и памятные подарки от спасателей: клюшки и футболки.

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