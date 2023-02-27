Завершить работы планируется до ноября 2023 года. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В 2023 году в Приморье появятся 20 новых зарядных станций для электромобилей. Подготовка инфраструктуры уже началась, а завершить работы планируется до ноября этого года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В министерстве энергетики и газоснабжения региона рассказали, что уже определены 18 участков, где будут размещены зарядные станции. Ими станут территории в Артемовском, Уссурийском, Находскинской городских округах и Владивостоке. Установят их в приморской столице в районе торгового центра «Дружба», концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена» и Мариинского театра.

В ведомстве добавили, что организации уже начали закупать материалы для технологического присоединения электрозарядного оборудования, а также начали прокладывать сети к этим объектам.

Точная стоимость работ – не сообщается, но в правительстве Приморья отметили, что край оказывает поддержку инвесторам и возмещает часть расходов.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что в 2021 году во Владивостоке планировали создавать электромобили. Проекты одобрил президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума, однако информации о дате модификации автомобильного завода «Мазда Соллерс манфэкчуринг Рус» так и не было.

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