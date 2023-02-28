Это все алкоголь: от онкологии печени умерли 50% заболевших за год приморцев

От 2 до 4% всех случаев онкологии вызваны алкоголем. Фото: Олег ЗОЛОТО

225 человек заболели раком печени в 2022 году в Приморье, за этот же период умерли 123 онкобольных с таким же диагнозом. При этом, отмечают в краевом министерстве здравоохранения, количество случаев с грозным диагнозом только растет – годом ранее выявили на 15 случаев меньше. И тут стоит учитывать, что рак печени не входит в первую десятку онкологических заболеваний, в Приморском крае эта форма находится на 17 месте.

Специалисты во всем мире отмечают – от 2 до 4 процентов всех случаев онкологии вызваны алкоголем. А, как известно, печень – один из главных органов, который страдает от спиртного. И гепатоцеллюлярная карцинома, или рак печени, в 80 процентах случаев развивается на фоне цирроза или же хронического воспаления в органе.

– Доказано, что алкоголь опосредованно может влиять и на развитие злокачественных новообразований молочной железы и ободочной кишки, – говорят специалисты приморского минздрава. – В 2022 году в Приморском крае рак молочной железы и рак ободочной кишки входили в пятерку самых распространенных диагнозов.

Рак молочной железы оказался на втором место по количеству всех выявленных случаев – онкологию нашли у 861 приморца; а рак ободочной кишки с 422 заболевшими поставлен на четвертое место.

На первом месте в Приморье – рак кожи; на третьем – рак трахеи, бронхов, легких; на пятом – рак желудка.

Напомним, Приморский край входит в десятку самых пьющих регионов России. Как же понять, что у вас проблемы с алкоголем, и что делать рассказал медицинский психолог отделения профилактики Краевого наркологического диспансера Александр Кубиков.

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