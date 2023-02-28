Во Владивостоке завели уголовное дело на неадекватного водителя BMW, стрелявшего по машинам

Мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана Макеева

Прокуратура Первореченского района Владивостока завела уголовное дело на водителя, который стрелял в припаркованные рядом авто. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии прокуроров, 32-летний мужчина ехал на BMW X6. Потом вдруг он начал стрелять из пистолета, имитирующего выстрелы патронами светозвукового действия. Мишенями стали припаркованные рядом машины.

Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения, а записи распространились в интернете и СМИ. Это заинтересовало прокуратуру, которая завела на мужчину уголовное дело. Ранее в его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Водителя обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему грозят штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет.

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