Комплексную проверку системы оповещения во Владивостоке отменили

О том, на какую дату перенесли проверку системы, сообщат позже. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Запланированная на 1 марта комплексная проверка готовности систем оповещения населения отменена. Об этом сообщили в администрации Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как мы уже писали ранее, проверка должна была состояться в первый день весны. Планировалось, что, как и во всех городах Приморья, в 10:40 в дальневосточной столице завоют сирены и через громкоговорители прозвучит сигнал «Внимание всем!», а после него последует проверочное сообщение «Внимание! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

По неизвестным причинам мероприятие отменилось.

– По решению краевого ГО ЧС, проверка системы оповещения сегодня отменена, – прокомментировали в мэрии.

О том, на какую дату перенесли проверку системы, сообщат позже. К слову, цель мероприятия – отработать доведение проверочных сигналов и информации до жителей, а также проверка работы дежурно-диспетчерских служб.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.