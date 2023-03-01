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НовостиВладивосток1 марта 2023 1:52

Полицейские назвали причину, по которой пассажирский автобус врезался в историческое здание во Владивостоке

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту ДТП
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Есть вероятность, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность транспорта.

Есть вероятность, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность транспорта.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Серьезное ДТП с пассажирским автобусом № 95 во Владивостоке произошло утром 1 марта. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и МЧС, а спустя пару часов полицейские смогли назвать причину аварии. Заинтересовалась происшествием и местная прокуратура, ведомство организовало проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Автобус, следовавший по маршруту №95 во Владивостоке, врезался в здание суда на Океанском проспекте, 7 во Владивостоке. В момент аварии пассажиров в общественном транспорте не было, поэтому жертв удалось избежать.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, у 46-летнего мужчины водительский стаж управления автотранспортом 16 лет. Несмотря на это, приморец, находясь на остановке, не смог обеспечить постоянного контроля за движением, в результате чего автобус скатился задним ходом и въехал в фасад исторического здания.

В ведомстве также поделились кадрами с момента пришествия. На них видно, что в момент аварии водителя в салоне не было.

Однако в прокуратуре края сообщили, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность транспорта. В 2023 году водитель автобуса не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Полиция проводит исследования, в результате которых в ведомстве вынесут законное решение.

Прокуратура Владивостока также организовала проверку, по результатам которой даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе полноте предрейсового технического осмотра транспортных средств.

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