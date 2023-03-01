Есть вероятность, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность транспорта. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Серьезное ДТП с пассажирским автобусом № 95 во Владивостоке произошло утром 1 марта. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и МЧС, а спустя пару часов полицейские смогли назвать причину аварии. Заинтересовалась происшествием и местная прокуратура, ведомство организовало проверку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Автобус, следовавший по маршруту №95 во Владивостоке, врезался в здание суда на Океанском проспекте, 7 во Владивостоке. В момент аварии пассажиров в общественном транспорте не было, поэтому жертв удалось избежать.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, у 46-летнего мужчины водительский стаж управления автотранспортом 16 лет. Несмотря на это, приморец, находясь на остановке, не смог обеспечить постоянного контроля за движением, в результате чего автобус скатился задним ходом и въехал в фасад исторического здания.

В ведомстве также поделились кадрами с момента пришествия. На них видно, что в момент аварии водителя в салоне не было.

Однако в прокуратуре края сообщили, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность транспорта. В 2023 году водитель автобуса не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Полиция проводит исследования, в результате которых в ведомстве вынесут законное решение.

Прокуратура Владивостока также организовала проверку, по результатам которой даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, в том числе полноте предрейсового технического осмотра транспортных средств.

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