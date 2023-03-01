Люди в панике, на месте ЧП специалисты: пассажирский автобус «впечатался» в здание в центре Владивостока

Фото: telegram-канал @Vvobandito.

Серьезное ДТП произошло во Владивостоке в среду, 1 марта. Утром пассажирский автобус «впечатался» в историческое здание в самом центре города. На месте происшествия работают специалисты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошла авария около 10 часов утра в районе Океанского проспекта, 7. Транспорт врезался в здание Приморского краевого суда гражданской коллегии. Сотрудники ГИБДД выясняют причину, по которой рейсовый автобус «вылетел» с дороги и врезался в историческое здание. Предварительная версия – техническая неисправность транспорта. Кадры с места событий появились в социальных сетях.

Фото: telegram-канал @Vvobandito.

Как рассказали «КП – Владивосток» в пресс-службе ведомства, в момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было. Погибших и пострадавших нет.

Следует отметить, что историческое здание было построено в 1916 году по проекту архитектора Якоба Шафрата. Многие годы в нем находилось генеральное консульство Японии. Теперь оно является объектом культурного наследия РФ.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 11:10

На место ДТП прибыли пожарные. Вероятнее всего, на дорогу пролились технические жидкости, устранять которые пришлось профессионалам. Также ДТП стало причиной заторов.

Редакция продолжает следить за ситуацией.

ПО ТЕМЕ:

Маршрутный автобус врезался в дерево на острове Русский во Владивостоке

Очевидцы сообщают, что водитель недавно вышел из отпуска (подробнее)

Автобус с людьми вылетел на тротуар во Владивостоке и сбил женщину с малышом в коляске

Маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.