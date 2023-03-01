Укуси меня пчела: в Приморье планируют собрать более 6,5 тысячи тонн меда в 2023 году

В первый день весны в Приморье выставили улья на пасеках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье пчеловоды выставили улья после зимовки на пасеку 1 марта. Из-за благоприятной погоды и наступления теплых дней в крае пчеловодческий сезон стартовал в первый день весны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В региональном министерстве сельского хозяйства рассказали, что пасечники уже выносят улики с хранилищ после зимовки и выставляют их на специальные подставки:

– Пчелы уже совершают свой первый весенний облет в районах, где установилась положительная температура, меньше ветра.

В 2023 году пчеловоды планируют собрать не меньше меда, чем год назад, то есть более 6,5 тысячи тонн. Как отметили в ведомстве, Китай может стать главной точкой импорта продукта. Кроме того, в планах специалистов расширить географию поставок от провинции Хэйлунцзян до других населенных пунктов в глубинке страны.

Следует отметить, что основной сбор меда проходит в Анучинском, Чугуевском, Партизанском, Черниговском, Яковлевском округах и Спасском районе.

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