Приморские дорожные службы будут использовать китайские технологии

Делегация проверила ход исполнения заказа. Фото: агентство международного сотрудничества Приморского края.

Делегация Приморского края прибыла в КНР с рабочим визитом. Главными задачами стали закупка дорожной спецтехники для местных служб и изучение опыта Китая. Помимо этого, обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В провинции Хэнань делегация побывала на заводе Sinosan, который признан одним из лидирующих в КНР по производству дорожно-строительной техники. Также представители Приморского края посетили завод Vanguard, чтобы проверить работу узлов и механизмов для заказанных Примавтодором мобильных дробильно-сортировочных комплексов. Их будут использовать при производстве щебня для ремонта дорог.

– Ранее губернатор Олег Кожемяко поставил сложную и очень ответственную задачу – перевооружить технически дорожно-строительную отрасль Приморья. Примавтодор уже заключил большую сделку в Белоруссии на поставку дорожной техники и сейчас приобрел в Китае два мобильных камнедробильных комплекса, – рассказал руководитель агентства международного сотрудничества края Алексей Старичков.

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