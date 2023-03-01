«Это чей-то вброс»: в Приморье обсуждают новые слухи о смерти «крабового короля» Олега Кана

Компания Олега Кана вылавливала большую часть разрешенных к промыслу крабов в Дальневосточном бассейне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях появилась информация о том, что известный в Приморском крае как «крабовый король» Олег Кан умер от рака поджелудочной железы. Слухи прокомментировал адвокат обвиняемого и Приморский краевой суд. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В местных telegram-каналах начала тиражироваться информация о гибели известного бизнесмена и по совместительству криминального авторитета. По неподтвержденной информации, это случилось еще 14 февраля, но официально это еще никто не подтвердил. Мимо не прошел и адвокат обвиняемого Константин Трапаидзе:

– Это чей-то преднамеренный вброс, у нас нет такой информации, работаем в штатном режиме.

Прокомментировали появившуюся информацию также в Приморском краевом суде, где находится уголовное дело по обвинению бизнесмена. Там рассказали, что официально смерть подсудимого сторона защиты не объявляла. Рассмотрение материалов продолжается, следующее судебное заседание пройдет 13 марта 2023 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Олег Кан известен тем, что его компании вылавливали большую часть разрешенных к промыслу крабов в Дальневосточном бассейне. Живой краб экспортировался в Китай, по документам товар числился по одной стоимости, заниженной, а в Поднебесной продавался по рыночной.

Также бизнесмен подозревается в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, который был застрелен во Владивостоке.

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