Массовое ДТП с участием катафалка произошло во Владивостоке

Тематическая иллюстрация. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Около Покровского парка во Владивостоке произошло массовое ДТП. Пострадало минимум четыре автомобиля, включая катафалк.

По данным ТК autogarant_vl, водитель Hyundai двигался в сторону улицы Гоголя, когда в районе поворота на Нерчинскую выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Insight. Покатившись, он ударил Nissan Qashqai и катафалк.

Покатившись, Hyundai ударил Nissan Qashqai и катафалк. Фото: Социальные сети

Находился ли кто-то внутри катафалка – неизвестно. По словам очевидцев, никто не пострадал. На данный момент проезд по Партизанскому проспекту свободен, заторов не наблюдается.

Находился ли кто-то внутри катафалка - неизвестно. Фото: Социальные сети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что полиция в Приморье отправила в СИЗО 36-летнего жителя Уссурийска. Будучи пьяным, лихач сел за руль и устроил ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина. Его спутницу госпитализировали с переломом плеча. Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы

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