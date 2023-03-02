Жителя Уссурийска, устроившего смертельное ДТП, отправили в СИЗО

Трагедия случилась на Новоникольском шоссе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье отправили в СИЗО 36-летнего жителя Уссурийска, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП. По его вине погиб 63-летний мужчина и госпитализировали с переломом плеча 62-летнюю женщину. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Трагедия случилась на Новоникольском шоссе, водитель Toyota Crown в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в «Ладу». Пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажирку отправили в больницу. Виновник ДТП не пострадал.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Находке водитель, который не раз нарушал правила дорожного движения, сбил насмерть девочку на тротуаре. Все произошло слишком быстро, ребенок даже не успел среагировать, от полученных травм школьница скончалась на месте.

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