Горе-мамаша на Камчатке, лишенная родительских прав, «разбомбила» копилку детей ради алкоголя

Женщина была лишена родительских прав. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жительница поселка Усть-Камчатск пойдет под суд за то, что воровала деньги у бывшего мужа, подруги и собственных дочерей. Родительских прав женщину лишили давно, но это не помешало ей найти копилку своих детей и потратить их сбережения на спиртное. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

В прокуратуре Камчатского края рассказали, что с ноября по декабрь 2022 года нарушительница украла деньги у своей знакомой, а затем – у бывшего супруга, который по ее вине стал отцом-одиночкой. Из-за нерадивой матери потерпевшие лишились около 12 тысяч рублей и банковской карты, которой потом 34-летняя женщина расплачивалась в магазинах. Однако на этом она не остановилась.

По версии следствия, спустя неделю местная жительница украла из копилки своих дочек 1500 рублей и потратила все на спиртное. Вероятнее всего, женщина напросилась в гости, якобы чтобы навестить детей, но алкогольная зависимость оказалась сильнее материнской любви.

В ближайшее время суд вынесет приговор обвиняемой в четырех кражах чужого имущества, в том числе с банковского счета.

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