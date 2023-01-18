Житель Камчатки проведет в колонии строго режима 4 года за ограбление ребенка

Злоумышленник угрожал ребенку в гаражном массиве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который ограбил ребенка. Злоумышленник подал апелляционную жалобу, так как посчитал наказание слишком жестким. Однако, рассмотрев ее, решение суда не изменилось. Теперь нарушитель проведет за решеткой несколько лет, сообщили в прокуратуре Камчатского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Согласно материалам дела, произошло преступление 8 августа 2022 года. Житель Петропавловск-Камчатского в гаражном массиве на улице Заречной угрожал насилием 9-летнему мальчику, гулящему в компании друзей, а после и вовсе забрал у него мобильный телефон.

Приговор, который вынес мужчине суд в ноябре прошлого года, не устроил злоумышленника. Он подал апелляцию, в которой указал, что к преступлению не причастен, а наказание – слишком суровое. Несмотря на это, виновность нарушителя смогли наказать, а решение осталось неизменным.

Житель Камчатки проведет четыре года в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, «Комсомолка» писала, что 35-летний приморец напал в подъезде на школьника и украл у него деньги. Во время следствия выяснилось, что злоумышленник ранее уже был судим за убийство.

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