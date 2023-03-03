Жителю Владивостока, устроившему поджог военкомата, огласили приговор

Приморец свою вину отрицать не стал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье вынесли приговор 21-летнему жителю Владивостока, обвиняемого в поджоге военкомата. Об этом рассказали в пресс-службе 1-ого Восточного окружного военного суда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По версии следствия, произошло все еще летом, 8 июня 2022 года, приморец поджег здание военного комиссариата. Осужденный переписывался с неизвестным, который за 100 тысяч рублей попросил его уничтожить помещение и подтвердить это, сняв все на видео.

В судебном заседании приморец свою вину признал. По уголовному делу по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт), его приговорили к семи годам лишения свободы: первые два года он проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее осужденный находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако меру пресечения изменили и заключили молодого человека под стражу.

Приговор в законную силу не вступил.

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