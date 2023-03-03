На Чукотке агрессивный отец едва не зарезал пьяного сына

Конфликт отца и сына произошел 25 декабря 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Чукотки пытался зарезать собственного сына, из-за его злоупотреблений алкоголем. Потерпевшему удалось сбежать от 59-летнего мужчины и обратиться за помощью. Теперь нарушителю грозит до десяти лет колонии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Житель села Рыркайпий пришел в медучреждение с большим количеством ранений. Он рассказал, что нанес их отец 33-летнего мужчины. После этого, делом заинтересовалась полиция.

По версии следствия, конфликт произошел 25 декабря 2022 года в одной из квартир в селе Рыркайпий Иультинского района. Отец высказал замечания своему взрослому сыну из-за его поведения и злоупотребления спиртными напитками, а после этого, набросился на потерпевшего и начал бить его руками и ножом по всему телу. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровья.

В участке отец признался и раскаялся в содеянном. Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Нарушитель обвиняется в преступлении по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Расследование уголовного дела завершилось в Эгвекиноте. В ближайшее время суд вынесет приговор.

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