Соя раздора: приморец убил родного сына из-за претензий по выращиванию бобов на глазах у рабочих

Следственный комитет завел уголовное дело по статье за убийство. Фото: Олег ЗОЛОТО

День влюбленных не задался в приморской семье. В селе Новостройка во дворе дома на улице Садовой 14 февраля правоохранители нашли тело 39-летнего жителя. В области груди – пулевые раны. Подозреваемого нашли быстро: им оказался родной отец пострадавшего. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила мотивы ужасающего убийства.

Информация появилась в пресс-службе Следственного комитета по Приморью. Как рассказали представители ведомства, между родственниками возник конфликт из-за бизнеса. Что стало причиной ссоры? На этот вопрос редакции ответила старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Умерший сын жил отдельно от своего 70-летнего отца. Во вторник, 14 февраля, он решил навестить родственника, в какой-то момент пенсионер высказал свои претензии по поводу выращивания сои (основная деятельность фигуранта дела) – это и стало причиной конфликта. Неизвестно, чем именно мужчина настолько разозлил отца, однако в итоге последний взял ружье и два раза выстрелил в сына. Все это происходило на глазах у наемных рабочих. Вероятно, именно сотрудники бизнесмена в шоке вызвали полицию.

В отношении мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит лишение свободы на максимальный срок до 15 лет. Сейчас решается вопрос о мере пресечения – приморца могут заключить под стражу. Следователи считают, что кошмарный поступок может быть следствием ментальных проблем. Пенсионеру назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

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