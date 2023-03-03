Огромная трещина в Амурском заливе удивила приморцев

Разломы были зафиксированы в районе острова Скрепцова и полуострова Дефриз. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Огромные трещины во льдах Амурского залина показало МЧС Приморья во время межведомственного рейда административной комиссии. По итогам рейда было составлено три протокола о правонарушении за выезд на лед на личном автотранспорте, сообщает «КП – Владивосток».

Разломы были зафиксированы в районе острова Скрепцова и полуострова Дефриз сотрудниками ведомства. Также в комиссии принимали участие сотрудники представители Владивостокской городской поисково-спасательной службы, сотрудники полиции, представители Администрации Владивостока, а также Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края.

Напомним, с 1 марта на территории Владивостокского ГО действует запрет о выходе на лед. Но, несмотря на запреты, люди все-равно выезжают или выходят на тонкий весенний лёд. Запрет касается не только морских акваторий, но и рек, озер, водохранилищ. За выход на лед нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей. Более серьезное наказание грозит за выезд на лед на автомобиле – 1000 рублей.

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