Жителям Владивостока напомнили о запрете выхода на лед с 1 марта

Запрет распространяется на все водоемы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе администрации Владивостока предупреждают о запрете выхода на лед, который вступит в силу с 1 марта, когда лед из-за тепла начнет постепенно разрушаться. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти рассказали, что запрет касается не только морских акваторий, но и рек, озер, водохранилищ. За выход на лед нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей. Более серьезное наказание грозит за выезд на лед на автомобиле – 1000 рублей.

Напомним, что о запрете выезда на лед жителей города предупредили еще в январе 2022 года. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» с сотрудниками ГИМС МЧС России, городской полиции и административной комиссии отправлялся на рейд, чтобы посмотреть, как специалисты ловят рыбаков-нарушителей. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

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