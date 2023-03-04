Комплексный ремонт улицы Толстого ожидается во Владивостоке

Работы должны завершиться к середине августа. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке в 2023 году ожидается ремонт улицы Толстого. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

На участке от пересечения Толстого с проспектом Красного Знамени до остановки «Толстого» и до пересечения с Фонвизина специалисты планируют благоустроить переходные зоны, обновить инженерные коммуникации, установить новое уличное освещение. По плану работы должны закончиться к середине августа.

По итогам конкурса будет выбран подрядчик. Как добавили в мэрии, у него должен быть опыт работы в масштабном и комплексном ремонте, а также необходимая техника.

В рамках нацпроекта во Владивостоке обновят еще две улицы – Волжскую и Шуйскую, еще 20 территорий отремонтируют на средства городского бюджета и субсидий правительства Приморья.

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