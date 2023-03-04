Дело бывшей замглавы Владивостока Натальи Соколовой получило продолжение

Решение принял Приморский краевой суд. Фото: Ярослав ЮРИН

Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу о продлении меры пресечения Наталье Соколовой. Бывшая вице-мэр Владивостока пробудет в СИЗО до мая, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе суда, ранее Наталью Соколову заключили под стражу на два месяц, однако в конце января этого года Ленинский районный суд продлил ее арест на три месяца и восемь суток, то есть до 20 мая. Сторона защита подала апелляцию.

Приморский краевой суд жалобу удовлетворил частично, в СИЗО директор департамента земельных отношений пробудет до 10 мая 2023 года.

Напомним, что Наталью Соколову обвиняют по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Максимальный срок лишения свободы по данной статье – до десяти лет.

Бывшую вице-мэра вместе с экс-главой управления муниципальной собственности дальневосточного центра Арменом Карапетяном задержали в декабре 2022 года. По информации следственного комитета, чиновники нанесли ущерб приморскому бюджету в размере не менее 77,9 миллиона рублей.

По версии следствия, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 они предоставили участок гаражно-строительному кооперативу без торгов, и плата за землю вышла гораздо ниже рыночной. Из-за этого городской бюджет недополучил как минимум 57,8 миллиона рублей. А с декабря 2015 по январь 2022 были совершены несколько незаконных сделок с землей на сопке Шошина, ущерб составил еще 20,1 миллиона рублей.

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