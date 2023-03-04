К 8 марта в Приморье завезли почти 70 тысяч цветов из Китая

В Приморье завезли 16 800 роз. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморье с начала 2023 года впервые завезли цветы из Китая. Как рассказали в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора, в край доставили 69 260 срезов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Среди ввезенных срезов цветов – обычные и кустовые розы, лилии, гвоздики, хризантемы, герберы, гортензии, ветви фисташки и эвкалипта и другие растения.

Больше всего в край из Китая завезли роз – 16 800 штук, второе место заняли срезы гвоздики – 12 200 обычной и зеленой, на третьем месте оказались кустовые и «одноголовые» хризантемы – 10 200 срезов.

Импорт живых цветов в Приморье из Китая возобновили после двухлетнего перерыва в 2022 году.

Напомним, что во Владивостоке в честь Международного женского дня открыты 22 автолавки по продаже цветов. Контроль за торговлей усилят с 5 по 8 марта, сотрудники ГИБДД будут патрулировать дорожные обочины.

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