Во Владивостоке без осадков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 5 марта, погоду в Приморье определит днем определит поле пониженного атмосферного давления. В крае без осадков. Ветер умеренный западный и юго-западный, а воздух днем в некоторых населенных пунктах прогреется до 14 градусов по Цельсию. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке будет наблюдаться небольшая облачность, однако синоптики осадков не прогнозировали. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днем +3…+5°C.

В соседнем Уссурийске ветер южный умеренный. Несмотря на небольшую облачность, температура воздуха ночью -3…-5°C, днем +8…+10°C.

В Находке без осадков, небольшая облачность. Южный слабый ветер. Температура воздуха ночью 0…-2°C, а днем достигнет семи-девяти градусов тепла.

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