Кругом дым, выносили на руках: страшный пожар произошел ночью во Владивостоке

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Серьезный пожар произошел во Владивостоке ночью в воскресенье, 5 марта. Из-за сильного дыма и пламени, которые вырывались из окон жилого дома, восемь человек не могли выбраться из здания. Именно поэтому их спасением занимались профессионалы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ГУ МЧС по Приморскому краю рассказали, что сообщение о возгорании пятиэтажки на улице Амурской поступило на телефон пожарно-спасательной службы в два часа ночи. Несмотря на то, что специалисты работали на месте уже спустя семь минут, до их приезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Однако покинуть горящее здание удалось не всем.

Шесть взрослых и двое детей оказались в «ловушке». Среди них были мужчина и женщина из горящей квартиры на цокольном этаже, которые получили серьезные травмы. Спасатели вынесли их на руках и передали медикам. Погибших нет.

Всего боролись с языками пламени 7 единиц пожарной техники и 28 человек личного состава. Квартира повреждена огнем на площади около 40 квадратных метров. Эксперты устанавливают причины пожара.

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