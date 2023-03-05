Резкие перепады температур негативно влияют на качество дорог. Фото: Правительство Приморского края

Временные ограничения движения будут введены на приморских дорогах с 28 марта по 27 апреля и с 15 июня по 15 августа. Коснутся они водителей большегрузов, которые передвигаются по краевым трассам. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что ряд ограничений введут для безопасного движения и сохранности автомобильных дорог. В ближайшее время на участках трасс установят соответствующие знаки.

Превышение допустимой нагрузки на дорожное полотно и резкие скачки температур весной, а также жара летом негативно отражаются на состоянии трасс. Именно поэтому предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в весенний период для одиночных осей – шесть тонн, для двухосных тележек – по пять тонн и для трехосных тележек – по четыре тонны для автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края. Независимо от того, что строились и конструировались данные дороги под нагрузку 10 и 11,5 тонн на ось. Там, где дороги выдерживали шеститонных большегрузов, теперь передвигаться весной и летом смогут те автомобили, чей вес не превышает пяти тонн.

Следует отметить, что временные изменения не распространяются на перевозку пассажиров, лекарств, топлива, продуктов и почтовых грузов. Кроме того, разрешен проезд для спецтехники. Действительны ограничения только тогда, когда дневная температура воздуха выше 32 градусов по Цельсию. В указанный период летом проезд тяжелых машин разрешается с 21.00 до 9.00.

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