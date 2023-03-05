Ты не пройдешь: необычный фейсконтроль устроила полиция на входе в популярный ТЦ во Владивостоке

Несовершеннолетних не пропускали в торговый центр. Фото: telegram-канал @torprim.

Необычную картину наблюдали владивостокцы 4 марта: полиция стоит на входе в популярный ТЦ и сдерживает толпу голодных детей. Странный фейсконтроль шокировал местных жителей. Всем было интересно, почему несовершеннолетние не могут пройти в супермаркет или в фуд-корт. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На протяжении всего 4 марта сотрудники правопорядка «дежурили» на входе в торговый центр «Море». Мужчины в форме не впускали детей и подростков в здание. Редакции предоставили информацию, в которой сказано, что данная мера связана с движением ЧВК «Редан».

Журналист связался с пресс-службой ведомства, однако объяснять действия сотрудников правопорядка в полиции отказались. Остается лишь догадываться, будут ли в ближайшее время ТЦ вновь «закрыты» для несовершеннолетних.

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