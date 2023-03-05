Автомобили столкнулись на трассе в Смоляниново. Фото: @dpscontrolprim.

Страшное ДТП произошло в Приморье в воскресенье, 5 марта. Три автомобиля столкнулись на трассе в Смоляниново. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фотографии со страшной аварии появились в социальных сетях около трех часов дня и поразили местных жителей. Два автомобиля слетели с трассы, один из них перевернуло на крышу. Неподалеку от них, на краю обочины, стоит третья машина, передняя часть которой сильно повреждена. Что стало причиной серьезной аварии – неизвестно. Однако ее последствия поражают приморцев. На месте происшествия работают специалисты, оказывают помощь и очевидцы ДТП.

На момент публикации информации о погибших и пострадавших в редакцию не поступало. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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