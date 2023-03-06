Горе-мамашу, укравшую деньги из копилки детей, заключили под стражу на Камчатке

Женщина обвиняется в пяти кражах. Фото: прокуратура Камчатского края.

Жительница Усть-Камчатска обвиняется в четырех кражах. Ее жертвами были подруги, бывший муж и даже собственные дети, накопления которых она потратила на спиртное. Не остановила женщину, лишенную родительских прав, даже «уголовка». По версии сотрудников правопорядка, во время расследования злоумышленница совершила еще одно преступление, поэтому ее заключили под стражу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как рассказали в прокуратуре Камчатского края, районный суд принял решение о заключении 34-летней женщины под стражу до 1 мая 2023 года. Как полагает следствие, несмотря на то, что местная жительница уже была обвиняемой по уголовному делу за кражи, совершенные с ноября по декабрь 2022 года, она вновь своровала деньги и банковскую карту. В этот раз пострадавшим был знакомый нарушительницы, который пригласил ее в гости. Куда тратила все деньги женщина – остается загадкой, вероятнее всего, все средства вновь «ушли» на спиртное.

Теперь злоумышленница пробудет в СИЗО до вынесения приговора суда.

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