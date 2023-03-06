Во дворе дома в Приморье сожгли автомобиль

Последствия пожара. Фото: t.me/oktmrpk.

Очередной автомобиль сгорел в Приморье. По предварительной версии, причиной ЧП стал поджог. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщается, что пожар случился на выходных. Во дворе дома по улице Мелиораторов в Покровке, Октябрьский район, загорелся автомобиль марки Honda Capa. Возгорание заметила хозяйка машины. Она-то и вызвала пожарных на место происшествия.

Специалисты оперативно прибыли к месту происшествия, однако ситуацию уже было не спасти: огонь полностью уничтожил транспортное средство. В Госпожнадзоре округа сообщили, что предварительная причина произошедшего – поджог.

Материалы по пожару переданы в отдел внутренних дел по Октябрьскому району, ведется расследование.

Как ранее сообщала «Комсомолка», накануне во Владивостоке тоже произошел серьезный пожар. Из-за сильного дыма и пламени, которые вырывались из окон жилого дома, восемь человек не смогли выбраться из здания. Их спасением занимались профессионалы.

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