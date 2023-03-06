Движение по железнодорожному переезду «Чайка» закроют накануне праздничных дней

Закроют проезд в ночь с 6 на 7 марта. Фото: Администрация Владивостока

Движение для автомобилей будет временно перекрыто на железнодорожном переезде на «Чайке». Данная мера будет временной, а закроют проезд ночью с 6 на 7 марта. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Временные ограничения будут действовать из-за проведения плановых работ по ремонту железнодорожного переезда. Как сообщили в администрации Владивостока, проезд для автомобилей будет полностью закрыт в районе улицы Радио, 3 в период с 00:00 до 3 ночи 7 марта.

Следует отметить, что для машин экстренных служб при необходимости организуют технический проезд. Приморским водителям следует быт внимательнее и планировать свои поездки заранее.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что временные ограничения введут на дорогах в Приморье весной и летом. Из-за резкого перепада температур движение для большегрузов на некоторых трассах будет полностью перекрыто. Специалисты считают, что такая мера поможет сохранить дорожное полотно и избежать трещин и ям на дорогах.

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