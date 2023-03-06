Домашний тиран на Камчатке порвал паспорт своей возлюбленной и не пустил ее к родителям

Мужчина был в ярости после заявления возлюбленной о расставании. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Камчатке 40-летний мужчина не мог пережить расставание со своей сожительницей. Он не пустил ее на самолет к родителям, порвал паспорт и сломал мобильный телефон. Теперь женщина снимает побои, а на домашнего тирана завели уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Пара жила в Петропавловске-Камчатском, как вдруг между ними произошла ссора. Женщина хотела расстаться с подозреваемым и улететь к родителям. Однако этого ей сделать не удалось. В УМВД России по Камчатскому краю рассказали, что в порыве ярости мужчина вырвал из паспорта возлюбленной страницу с ее фотографией, чтобы она не смогла купить билет на самолет. После этого, нарушитель разбил ее мобильный телефон стоимостью 75 тысяч рублей. Пострадавшая испугалась за свою безопасность и вызвала полицию.

Сотрудники правопорядка проводят проверку по факту телесных повреждений. Потерпевшую в ближайшее время ждет прохождение судебно-медицинской экспертизы, а на ее возлюбленного заведено уголовное дело за похищение или повреждение документов (часть 1, статья 325 УК РФ), а также за умышленное уничтожение или повреждение имущества (часть 1, статья 167 УК РФ).

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