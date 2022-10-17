Домашний тиран на Камчатке ответит за свои действия

На мужчину завели уголовное дело. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

Уголовное дело завели на 50-летнего мужчину за особо тяжкое преступление. Ранее он сильно ударил свою «возлюбленную» по голове, что привело к серьезным последствия: женщина долгое время находилась в коме, а после умерла, сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии ведомства, конфликт между парой произошел 20-21 марта этого года в Петропавловске-Камчатском. Подозреваемый со своей сожительницей находились в квартире на улице Владивостокской. Между ними развязалась ссора. Во время очередного домашнего скандала агрессор зверски ударил женщину по голове. Жертва домашнего насилия упала от атаки сильного мужчины. Таким образом, она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пациентка долго была в коме, а после умерла в возрасте 44 лет.

По информации на 17 октября, экс-сожитель заключен под стражу на два месяца. Мужчине грозит наказание по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статья 111 УК РФ). Провести за решеткой он может около 15 лет.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что житель Артема убил бывшую подружку за то, что она задела старую рану.

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