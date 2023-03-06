Температура воздуха не будет существенно отклоняться от нормы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как и предсказывали синоптики, начало марта выдалось спокойным, без каких-либо катаклизмов. Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, какая погода ожидается в крае во второй декаде месяца. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам синоптика, спокойная погода может сохраниться и во время второй декады, однако не исключено, что из-за атмосферных фронтов в Приморье может пойти снег. В последующие дни серьезные ухудшения погоды не ожидаются, температура воздуха не будет существенно отклоняться от нормы.

Температурные качели будут зависеть от направления ветра, облачности и тумана, но какие-либо катаклизмы во второй декаде марта не ожидаются.

Напомним, по прогнозу синоптиков на этой неделе будет неустойчивая погода. Кроме плюсовых значений температуры воздуха в крае ожидается снег.

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