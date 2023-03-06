Почти 500 новых ноутбуков появятся в школах Приморья

В крае создаю образовательные центры «Точки роста». Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы сел и маленьких городов в Приморье получат новое компьютерное оборудование. Технику в учебные учреждения передадут в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В краевом министерстве образования рассказали, что новое оборудование понадобится для создания центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В школы сел и малых городов передадут 445 ноутбуков и компьютерных мышек. В общей сложности новое оборудование получат 60 учебных учреждений.

В рамках национального проекта «Образование» в 441 школе Приморья должны появиться «Точки роста» до конца 2024 года. В 2023 году в крае хотят открыть 66 таких центров.

Напомним, что благодаря проекту в селе Новолитовск появилась школа-сад. Она рассчитана на 220 мест, а посещать ее могут и жители Васильевки, Кирилловки. Волчанца и Душкино

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