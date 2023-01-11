Губернатор Приморья открыл новую школу-сад по нацпроекту «Образование»

Школа предназначена для детей Новолитовска и еще четырех сел. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В селе Новолитовск появилась школа-сад, торжественная церемония знакомства ребят и их родителей с общеобразовательным учреждением состоялась 11 января. Местных жителей лично поздравил губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что это важное событие для всего края, ведь открытие нового учебного заведения состоялось благодаря национальному проекту «Образование».

Новая альмаматер рассчитана на 220 мест. Ее смогут посещать не только ребята Новолитовска, но и Василевки, Кириловки. Волчанца и Душкино. 114 человек будут забирать школьные автобусы. 19 педагогов уже готовы приступить к работе, а для повышения качества образования на базе учреждения создали центр «Точка роста». Где дети смогут на углубленном уровне изучать физику, биологию и химию. А у старшеклассников появилась возможность пройти элективный курс: «Химия: теория и практика».

Альмаматер задействована во многих значимых федеральных и региональных проектах и программах. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В школе есть большой спортивный зал и отдельная физкультурно-спортивная зона, пришкольный стадион, актовый зал для проведения общешкольных культурных мероприятий. Оборудованы просторная столовая, специальные помещения-мастерские для мальчиков и девочек, а также отдельные места для отдыха.

– Здание строилось довольно долго, вносились изменения в проект и по просьбе педагогов, и по просьбе родителей, чтобы в учебном заведении появились прекрасный спортивный и актовый зал, а также была возможность получать образование в просторных светлых классах. Гармоничное развитие с детского сада и до окончания учебной программы даст возможность получить хорошее образование, комфортно провести время и оставить в памяти надолго школьные годы, – заявил губернатор.

Отметим, что это образовательное учреждение задействовано во многих значимых федеральных и региональных проектах и программах, включенных в систему воспитательной деятельности: «ПроЕктория», «Орлята России». Созданы отряд Юнармии «Красный вымпел», отряд Юных инспекторов движения и «Юный пожарный».

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как проходит строительство современной школы в микрорайоне Патрокл города Владивостока. Появления современного учебного учреждения с кинотеатром и бассейном очень ждут жители района, который активно застраивается. В апреле 2022 года мэр Константин Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как обстоят дела с этим перспективным проектом.

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