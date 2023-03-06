Коллективный иммунитет в Приморье составляет 71,9 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В первые дни весны жители Приморья начали массово вакцинироваться от Сovid-19. Вероятнее всего, связано это с естественным ослаблением организма после длительных морозов. Однако статистика действительно удивляет. Всего за неделю, с 27 февраля по 5 марта, 3705 человек превентивно вакцинировались от коронавируса. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в правительстве Приморья, с начала прививочной кампании в регионе прошли иммунизацию 1 миллион 266 тысяч 607 человек. Напомним, численность края составляет 1 820 125 человек.

По данным российского оперштаба, полную вакцинацию от коронавируса прошли 90 миллионов жителей страны, из них завершили ее в Приморье 912 тысяч человек. Коллективный иммунитет уже составляет 71,9 процента. Однако вакцинацию, напомним, необходимо планово повторять.

Медики напоминают, что при первых симптомах заболевания следует соблюдать режим изоляции и обращаться в инфекционный кабинет поликлиники.

ПО ТЕМЕ

В Приморье начинается вакцинация против клеща

Региональный минздрав закупил дозы для детей и взрослых (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.