В Приморье увеличат экспорт свинины, сои и кукурузы в Китай

Одна из целей визита в Китай после трех лет пандемии – привлечение инвестиций в Приморский край. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц рассказал о том, что в планах увеличить экспорт охлажденной свинины, сои и кукурузы в Китай. Такую договоренность заключила делегация края во время визита в КНР. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Одна из целей визита в Китай после трех лет пандемии – привлечение инвестиций в Приморский край. Нужна реконструкция мелиоративных систем, а потому делегация обратилась к крупным китайским корпорациям. Провели переговоры с теми, кто готов создавать совместные предприятия.

– Нам необходимы новые партнеры, логистические схемы. Есть возможность экспортировать охлажденное мясо, ведем работу с китайскими партнерами по поставкам пастеризованного молока через Турий Рог по «зеленой улице». А также рассматриваем возможность поставки в Китай грубых кормов и приморского экологически чистого меда, – заявил Бронц.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что приморские дорожные службы будут использовать китайские технологии. Закупили дорожную спецтехнику представители края во время рабочей поездки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.