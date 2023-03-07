Обычно погода во Владивостоке 7 марта была холодной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 7 марта, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день без осадков, местами туман. Ветер возьмет направление с юго-запада, а воздух прогреется до 12 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода», подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, утром город окутал густой туман. Умеренный ветер до обеда возьмет направление с северо-запада, после – юго-восточный до сильного. Температура воздуха +6...+8°C.

В соседнем Уссурийске пока еще сохраняются минусовые температуры преимущественно по утрам – до четырех градусов мороза. Днем здесь значительно теплее: +10...+12°C. Ветер слабый, до умеренного.

В Находке без осадков, температура воздуха +7...+9°C.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 7 марта была холодной. Температурный минимум синоптики фиксировали в 1971 году, и составил он -18,3 °С. Максимальная температура воздуха +6,3 °С отмечалась в 2013 году.

Приморье защитили от угольной пыли

Рассказываем о новой технологии

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.