На рейды в праздничные мартовские дни в Приморье выйдут более 200 сотрудников ГИБДД

Усиление безопасности на дорогах поможет снизить количество аварий из-за нетрезвых водителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В праздничные дни в преддверии Международного женского дня в Приморье усилят безопасность на дорогах. На рейды привлекут более 200 сотрудников УГИБДД, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В первую очередь, усиление безопасности предусмотрено для выявления нетрезвых водителей. Как подчеркнул врио начальника краевого УГИБДД УМВД Сергей Сбродов, рейд пройдет во всех населенный пунктах региона.

– Как показывает практика, в преддверии праздничных дней вероятность дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями возрастает в несколько раз. Во многом это связано с чередой «пьяных» автоаварий, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, во Владивостоке трагическая авария в канун праздника произошла в 2020 году. Мужчина насмерть задавил собственную жену. Оказалось, что в ЧП не был замешан алкоголь. Подробнее в отдельном материале «КП».

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