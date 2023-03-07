В Приморье за пропавшую собаку пообещали баснословное вознаграждение

Пропавший шпиц Бьюти. @agens_stylist. Фото: Соцсети

Маленькая собака пропала в одном из приморских городов. За животное хозяйка пообещала серьезное вознаграждение. На сегодняшний день поиски результатов не дали, но владелица пса не сдается и надеется, что любимец все же вернется домой. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что домашний любимец пропал в Партизанском районе Приморского края – в Углекаменске или в краевом центре. Собака породы шпиц убежала из дома еще 2 марта. И до настоящего времени домой животное так и не вернулось. Хозяйка и ее муж ведут поиски вот уже пять дней, и ока все безуспешно.

– Кличка Бьюти – Бути. Возраст один год. Очень пугливая, в руки не идет. На пузе есть клеймо, – гласит ориентировка, которую в своих социальных сетях опубликовала девушка.

Ориентировка для поиска. @agens_stylist.

Между тем, девушка объявила вознаграждение нашедшему четвероногого друга. Благодарность за возвращенного домой пса составит 100 000 рублей. Помимо этого, хозяйка Бьюти ищет людей, которые бы вместе с ней отправились на поиски любимца. Связаться с жительницей Партизанского района можно по указанным в публикации телефонам.

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