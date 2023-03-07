Приморье направило на поддержку СВО более 4 миллиардов рублей

Сегодня в регионе действуют программы для мобилизованных и их семей. Фото: Александр КОЦ

Приморский край направил более 4 миллиардов рублей на поддержку специальной военной операции. Почти половина расходов ушла на материальные выплаты для участников СВО, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.

По словам губернатора Олега Кожемяко, до 10 января 2023 года на приобретение снаряжения для военных, а также оборудования регион направил около 2,2 миллиарда рублей. Оставшаяся сумма (глава подчеркнул, что она приблизительно такая же) составила материальные выплаты.

Сегодня в регионе действуют программы для мобилизованных и их семей. Так, участники СВО освобождены от начисления пени за услуги ЖКХ и капремонт. Также раз в год для них доступна социальная выплата на санаторно-курортное лечение, которая распространяется на семьи раненых и погибших бойцов.

Напомним, жители Приморья продолжают помогать военным. Бизнесмены передают в зону СВО внедорожники, адресно собирают гуманитарную помощь для населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Школьники пишут солдатам письма и мастерят окопные свечи. В декабре регион попал в пятерку лучших субъектов РФ по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.

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